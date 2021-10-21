В Киеве задержали наркодилера, который прятал психотропы в пакетах с кофе

Фото: Нацполиция

В Соломенском районе столицы возле одного из почтоматов правоохранители задержали 18-летнего юношу, который наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории государства

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в ассортименте, который реализовывал 18-летний юноша, были амфетамин, каннабис, "Альфа PVP", таблетки "экстази" и концентрированный психотроп "ТНС".

Распространял "товар" как мелкими, так и оптовыми партиями путем "закладок", "из рук в руки", через почтовые отправления и службы такси по городу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, наркотовар прятал в пакетах с кофе", - рассказали в полиции.

За содеянное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.