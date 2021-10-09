Розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту: у прокуратурі повідомили про нові підозри

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У Київській міській прокуратурі повідомили про нові підозри у справі про розкрадання 150 млн на будівництві Подільського мосту в Києві

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, підозри вручено першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", керівнику генпідрядної організації, а також двом керівникам підрядних організацій.

За даними слідства, у квітні 2017-го між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником укладено договір щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

"На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги”, – зазначили у прокуратурі.

Впродовж 2020 року на підставі підписаних актів виконаних робіт з бюджету були перераховані кошти на загальну суму близько 148 млн грн.

Як зазначають у прокуратурі, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків становить близько 150 млн гривень.

"У зв’язку з викладеним, першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно”, – додали прокурори.

Раніше повідомлялось, що у Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу.