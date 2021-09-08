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08 вересня 2021, 14:32 164

Підряднику Подільського мосту повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 9 млн грн податків

08 вересня 2021, 14:32 164
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Фото: telegra.ph
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У Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи товариства, яке упродовж 2020 року здійснювало роботи по вказаному об’єкту, відобразили у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, начебто залученими для виконання субпідрядних робіт.

Зазначені дії дозволили товариству ухилитися від сплати податків на суму понад 9 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня Київська прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" у справі про розтрату 5 млн грн.

18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

17 серпня прокуратура проводила обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці. Слідчі дії проводились за фактом завдання місцевому бюджету збитків на майже 1,3 мільйона гривень.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів.

Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.

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