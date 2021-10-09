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09 октября 2021, 12:16 81

Хищение средств на строительстве Подольского моста: в прокуратуре сообщили о новых подозрениях

09 октября 2021, 12:16 81
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Фото: Facebook
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В Киевской городской прокуратуре сообщили о новых подозрениях в деле о хищении 150 млн на строительстве Подольского моста в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, подозрения вручены первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", руководителю генподрядной организации, а также двум руководителям подрядных организаций.

По данным следствия, в апреле 2017-го между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком заключен договор по выполнению работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве".

"На выполнение данного договора, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и прочие вспомогательные услуги”, – отметили в прокуратуре.

В течение 2020 года на основании подписанных актов выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

Как отмечают в прокуратуре, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Общая сумма причиненных столичному бюджету убытков составляет около 150 млн гривен.

"В связи с изложенным, первому заместителю руководителя КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщили новые подозрения по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно”, – добавили прокуроры.

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода.

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