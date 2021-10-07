З ініціативи депутата Трубіцина Київрада збільшила фінансово-кредитну допомогу підприємцям

Профільна комісія Київради ініціювала зміни в фінансово-кредитну програму допомоги малому та середньому бізнесу Києва. Зміни в програму були ініційовані депутатом від "Слуги народу", головою Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владиславом Трубіциним.

"Це реальна допомога підприємництву в місті Києві, що дозволить зменшити фінансове навантаження на столичний бізнес! Люди, які наповнюють міський бюджет та забезпечують робочі місця для тисяч киян, мають бути захищені владою міста та отримати максимальну підтримку в непрості карантинні часи", - впевнений депутат Владислав Трубіцин.

Проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053" дозволяє збільшити максимальну суму кредиту для малого та середнього бізнесу, які зможуть скористатися фінансово-кредитною підтримкою, до 50 млн грн з максимальною номінальною відсотковою ставкою не більше UIRD (12 місячний) + 6% за попередній день, що передує даті укладення кредитного договору. 99% процентної ставки кредиту будуть компенсовані бюджетом столиці. Крім того, тепер отримати можливість скористатися програмою зможуть ті підприємці, що ведуть свою діяльність не менше 1 року.

Проєкт рішення, окрім профільної комісії з питань підприємництва, підтримали також бюджетна та комісія з питань регуляторної політики. "За" рішення проголосували 67 депутатів Київради. Раніше максимально можлива сума кредиту для столичного бізнесу була 18,8 млн грн, при тому, що у Державній програмі кредитування "5-7-9 %" максимальна сума кредиту вже давно встановлена у розмірі 50 млн грн.