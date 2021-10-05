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05 жовтня 2021, 13:24 693

У столиці чоловік зарізав свого сина

05 жовтня 2021, 13:24 693
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Фото: Нацполіція
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У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки із сином вдарив його ножем, внаслідок чого постраждалий помер

Інцидент стався у кватирі на бульварі Шамо, пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що під час сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину 30-річного сина.

Потерпілий встиг вийти у коридор, там його побачила сусідка і викликала швидку допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але він помер.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина, а також вилучили у нього ніж.

Затриманому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що на Київщині син зарізав батька шістьма ударами ножа.

Україна кримінал убивство поліція кримінальна справа

 
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