У столиці чоловік зарізав свого сина

Фото: Нацполіція

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки із сином вдарив його ножем, внаслідок чого постраждалий помер

Інцидент стався у кватирі на бульварі Шамо, пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що під час сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину 30-річного сина.

Потерпілий встиг вийти у коридор, там його побачила сусідка і викликала швидку допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але він помер.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина, а також вилучили у нього ніж.

Затриманому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що на Київщині син зарізав батька шістьма ударами ножа.