14:46  05 октября
В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных
14:18  05 октября
В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски
08:06  05 октября
Боевики били из гранатометов вблизи Лебединского и Новотошковского
UA | RU
UA | RU
05 октября 2021, 13:24 698

В столице мужчина зарезал своего сына

05 октября 2021, 13:24 698
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с сыном ударил его ножом, в результате чего пострадавший скончался

Инцидент произошел в кватыре на бульваре Шамо, пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину 30-летнего сына.

Потерпевший успел выйти в коридор, там его увидела соседка и вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но он умер.

Правоохранители задержали 55-летнего киевлянина, а также изъяли у него нож.

Задержанному сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.

Украина криминал убийство полиция криминальное дело

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua