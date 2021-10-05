В столице мужчина зарезал своего сына

Фото: Нацполиция

В Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с сыном ударил его ножом, в результате чего пострадавший скончался

Инцидент произошел в кватыре на бульваре Шамо, пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину 30-летнего сына.

Потерпевший успел выйти в коридор, там его увидела соседка и вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но он умер.

Правоохранители задержали 55-летнего киевлянина, а также изъяли у него нож.

Задержанному сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.