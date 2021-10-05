В столице мужчина зарезал своего сына
В Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с сыном ударил его ножом, в результате чего пострадавший скончался
Инцидент произошел в кватыре на бульваре Шамо, пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители выяснили, что во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину 30-летнего сына.
Потерпевший успел выйти в коридор, там его увидела соседка и вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но он умер.
Правоохранители задержали 55-летнего киевлянина, а также изъяли у него нож.
Задержанному сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что на Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа.
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