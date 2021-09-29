Столичні педагоги отримають майже 200 мільйонів виплат до професійного свята

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Київським педагогам виплатять додаткові премії до Дня працівників освіти на загальну суму у 198,8 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Наша столиця є одним із шести регіонів, де педагогам виплачують максимальні надбавки. Всі працівники 428 київських шкіл отримають додаткові премії до свята", - зазначив він.

За його словами, для премій педагогічному складу передбачено 153,2 млн грн і 45,6 млн грн - для інших працівників шкіл.

Він додав, що загалом лише цього року понад 800 педагогів отримають різні нагороди та відзнаки. Це і відзнаки київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, а також Міністерства освіти і науки України.

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