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29 сентября 2021, 12:36 424

Столичные педагоги получат почти 200 миллионов выплат к профессиональному празднику

29 сентября 2021, 12:36 424
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Фото: из открытых источников
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Киевским педагогам выплатят дополнительные премии ко Дню работников образования на общую сумму в 198,8 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Наша столица является одним из шести регионов, где педагогам выплачивают максимальные надбавки. Все работники 428 киевских школ получат дополнительные премии к празднику", - отметил он.

По его словам, для премий педагогическому составу предусмотрено 153,2 млн грн и 45,6 млн грн - для других работников школ.

Он добавил, что всего только в этом году более 800 педагогов получат различные награды и награды. Это и отличия Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации, а также Министерства образования и науки Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы получат доплаты к пенсии.

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