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29 вересня 2021, 12:02 886

У Києві на заправці пасажир таксі вбив чоловіка напідпитку

29 вересня 2021, 12:02 886
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві пасажир таксі кілька разів вдарив по голові незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. У результаті потерпілий помер до приїзду "швидкої"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

"Чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові", - йдеться у повідомленні.

У результаті потерпілий впав на землю, а пасажир спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка.

Поліцейські затримали підозрюваного, ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Йому повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

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