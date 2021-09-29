В Киеве на заправке пассажир такси убил пьяного мужчину

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В Киеве пассажир такси несколько раз ударил по голове незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником АЗС. В результате пострадавший скончался до приезда "скорой"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове", - говорится в сообщении.

В результате потерпевший упал на землю, а пассажир сначала сел в такси и уехал, но потом вернулся и вызвал "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался киевлянин, 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Ему сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.