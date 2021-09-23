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23 вересня 2021, 12:46 6

В столичних школах відкриють пункти COVID-щеплення

23 вересня 2021, 12:46 6
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Фото: з відкритих джерел
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В закладах освіти Києва відкриють постійні пункти щеплення, щоб залучити до процесу максимальну кількість вчителів та інших працівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на протокол засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, з 23 вересня Київ потрапив до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. Щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції та продовжити навчання, у київських школах відкриють пункти вакцинації від COVID.

Якщо немає можливості розмістити постійний пункт вакцинації, то будуть створені виїзні мобільні бригади, щоб залучити до щеплення максимальну кількість вчителів, персонал школи та родичі учнів.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні почала діяти "жовта" зона адаптивного карантину. Без обмежень зможуть працювати тільки власники COVID-сертифікатів.

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