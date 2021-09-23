В столичных школах откроют пункты COVID-вакцинации

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В учебных заведениях Киева откроют постоянные пункты вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное количество учителей и других работников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на протокол заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 23 сентября Киев попал в "желтый" уровень эпидемической опасности. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и продолжить обучение, в киевских школах откроют пункты вакцинации от COVID.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то будут созданы выездные мобильные бригады, чтобы привлечь к прививке максимальное количество учителей, персонал школы и родственники учеников.

Напомним, 23 сентября в Украине начала действовать "желтая" зона адаптивного карантина. Без ограничений смогут работать только владельцы COVID-сертификатов.