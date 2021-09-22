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22 вересня 2021, 17:59 1301

У Києві зіткнулися одразу дві поліцейські автівки

22 вересня 2021, 17:59 1301
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Фото: dtp.kiev.ua
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У Києві у середу, 22 вересня, на проспекті Лобановського, 96 зіткнулися два поліцейських автомобілі

Про це пише RegioNews з посиланням на паблік dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водій патрульного авто Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius, одним з останніх у Києві.

Люди в ДТП не постраждали. На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобілі.

Нагадаємо, що днями у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.

Україна ДТП аварія аварія

 
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