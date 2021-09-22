У Києві зіткнулися одразу дві поліцейські автівки
У Києві у середу, 22 вересня, на проспекті Лобановського, 96 зіткнулися два поліцейських автомобілі
Про це пише RegioNews з посиланням на паблік dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, водій патрульного авто Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius, одним з останніх у Києві.
Люди в ДТП не постраждали. На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобілі.
Нагадаємо, що днями у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.
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