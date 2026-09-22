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22 вересня 2026, 09:28

На Сумщині внаслідок ворожих ударів дістали поранення четверо людей

22 вересня 2026, 09:28
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Фото: поліція
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Протягом доби російські війська здійснили 29 обстрілів 24 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 56 ударів із різних видів озброєння – КАБів, ударних БпЛА, мінометів, артилерії та FPV-дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранень зазнав 48-річний чоловік.

У Сумській громаді за меддопомогою звернувся 25-річний чоловік, який отримав травми під час удару КАБів 20 вересня.

Також у Сумській громаді допомога лікарів знадобилася 15-річному хлопцю, травмованому через ворожий авіаудар 18 вересня.

У Середино-Будській громаді до лікарні звернувся 60-річний чоловік, який був поранений 20 вересня внаслідок мінометного обстрілу.

Правоохоронці фіксували наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 887 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення.

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