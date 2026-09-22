3 млн грн на ЗСУ – і без в'язниці: у Львові засудили трьох сутенерів
У Львові суд виніс вирок трьом учасникам організованої групи, які займалися сутенерством та утримували місця розпусти. Усі троє визнали провину та уклали угоди з прокурором
Про це пише ТСН із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.
14 вересня 2026 року Галицький районний суд Львова призначив кожному з них по 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить 3 роки.
За даними слідства, восени 2023 року уродженка Донецької області разом із чоловіком із Харкова організували у Львові мережу борделів. Згодом до них приєдналася жителька Одеси, яка виконувала функції адміністраторки та диспетчерки.
Учасники групи орендували та облаштували апартаменти на вулиці Куліша. Жінки приймали клієнтів у приміщенні або виїжджали на виклики у Львові та області.
Організатори приймали замовлення телефоном і через Telegram, надсилали клієнтам фотографії дівчат та повідомляли вартість послуг. Година коштувала від 4 до 4,2 тисячі гривень, половину цієї суми жінки передавали адміністраторам.
Правоохоронці задокументували діяльність групи під час контрольованих закупівель інтимних послуг у лютому та квітні 2024 року.
Наприкінці липня 2026 року всі троє обвинувачених уклали угоди про визнання винуватості. Вони також добровільно перерахували на підтримку Збройних сил України загалом 3 мільйони гривень.
Організаторка передала 2 мільйони гривень, співорганізатор – 500 тисяч, ще 500 тисяч гривень внесла адміністраторка.
Суд визнав усіх трьох винними за ч. 2 ст. 302 та ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України – створення або утримання місць розпусти організованою групою та сутенерство, вчинене організованою групою.
Нагадаємо, в Кременчуці Полтавської області пенсіонерку підозрюють в організації підпільного борделю. Слідчі встановили, що вартість сексуальних послуг становила 200 гривень за 60 хвилин.