Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до п'яти
Внаслідок російської атаки вночі 22 вересня у Дніпровському районі Києва постраждали п'ятеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби поліції та прокуратури.
У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.
Наслідки ворожих ударів поліцейські зафіксували у Голосіївському та Дніпровському районах.
У Дніпровському районі ворожий БпЛА влучив у п'ятиповерховий будинок – зруйновано квартири на першому поверсі. Через вибухову хвилю пошкодження також отримали ще три сусідні багатоповерхівки.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня РФ завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання у п'ятиповерховий будинок.
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