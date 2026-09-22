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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби поліції та прокуратури.

У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці.

Наслідки ворожих ударів поліцейські зафіксували у Голосіївському та Дніпровському районах.

У Дніпровському районі ворожий БпЛА влучив у п'ятиповерховий будинок – зруйновано квартири на першому поверсі. Через вибухову хвилю пошкодження також отримали ще три сусідні багатоповерхівки.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня РФ завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання у п'ятиповерховий будинок.