В Киеве столкнулись сразу две полицейские машины

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в среду, 22 сентября, на проспекте Лобановского, 96 столкнулись два полицейских автомобиля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, водитель патрульного авто Mitsubishi Outlander, выполняя неотложное служебное задание повышенной важности, допустил столкновение с патрульным полицейским автомобилем Toyota Prius, одним из последних в Киеве.

Люди в ДТП не пострадали. На место аварии прибыли еще два полицейских автомобиля.

Напомним, что на днях во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, в результате чего погиб человек.