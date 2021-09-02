Верховний суд знову заборонив вводити в експлуатацію "будинок-монстр" на Подолі у Києві

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Верховний суд України поновив заборону на введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, відомої як "будинок-монстр".

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook депутатки Київради Євгенії Кулеби.

Раніше Верховний Суд зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для ЖК "Поділ Престиж" і рішення оскарженню не підлягало.

Наразі ж, за словами Кулеби, Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову полягає у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об'єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку монстра" або окремих його частин (приміщень), а також забороні Державній реєстраційній службі України реєструвати право власності на відповідне нерухоме майно.

Північний апеляційний господарський суд 8 червня 2021 року скасував вказані заходи, але Верховний суд визнав незаконною цю ухвалу через те, що Північний апеляційний суд діяв не як "суд, встановлений законом". Ухвалу мав скасовувати суд, який її виносив, – Господарський суд Києва.