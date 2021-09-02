Верховный суд вновь запретил вводить в эксплуатацию "дом-монстр" на Подоле в Киеве

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Верховный суд Украины возобновил запрет на ввод в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, известной как "Дом-монстр".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Евгении Кулебы.

Ранее Верховный Суд обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для ЖК "Подол Престиж" и решение обжалованию не подлежало.

Сейчас же, по словам Кулебы, Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска.

Обеспечение иска состоит в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства к эксплуатации, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта в отношении "Дома монстра" или отдельных его частей (помещений), а также запрету Государственной регистрационной службе Украины регистрировать право собственности на соответствующее недвижимое имущество.

Северный апелляционный хозяйственный суд 8 июня 2021 года отменил указанные меры, но Верховный суд признал незаконным это решение из-за того, что Северный апелляционный суд действовал не как "суд, установленный законом". Постановление должен был отменять суд, который его выносил, - Хозяйственный суд Киева.