В Киеве мужчину, который перебегал железнодорожные пути, насмерть сбил поезд
В Киеве утром 2 сентября на проспекте Науки мужчина перебегал железнодорожный путь в неположенном месте. Машинист поезда, который в это время двигался по путям, увидел мужчину, но остановиться не успел
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua
Известно, что машинист заметил, как мужчина бросился к путям, подал ему сигнал, но избежать столкновения не смог. От полученных травм мужчина скончался на месте
На месте работали полицейские, медики и следственно-оперативная группа.
Напомним, что 27 июля также в Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Это произошло на железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь.
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