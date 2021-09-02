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02 сентября 2021, 10:49 783

В Киеве мужчину, который перебегал железнодорожные пути, насмерть сбил поезд

02 сентября 2021, 10:49 783
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Фото: из открытых источников
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В Киеве утром 2 сентября на проспекте Науки мужчина перебегал железнодорожный путь в неположенном месте. Машинист поезда, который в это время двигался по путям, увидел мужчину, но остановиться не успел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua

Известно, что машинист заметил, как мужчина бросился к путям, подал ему сигнал, но избежать столкновения не смог. От полученных травм мужчина скончался на месте

На месте работали полицейские, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, что 27 июля также в Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Это произошло на железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь.

поезд смерть железная дорога полиция медики

 
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