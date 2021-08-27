Печерський райсуд міста Києва замінували - адвокат
Печерський райсуд міста Києва замінували
.Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал адвоката Ростислава Кравця.
"Печерський райсуд замінували. Вочевидь сьогодні вже нічого розглядати не будуть", - написав юрист.
Наразі не відомо чи справді "служителів Феміди" замінували чи хтось пожартував.
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чоловік "замінував" поліцію через помсту.
"Таким чином нетверезий чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений адміністративний протокол про водіння автотранспорту в стані алкогольного сп'яніння", - сказано у повідомленні поліції
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