Печерський райсуд міста Києва замінували - адвокат

ТГ Ростислава Кравця

.Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал адвоката Ростислава Кравця.

"Печерський райсуд замінували. Вочевидь сьогодні вже нічого розглядати не будуть", - написав юрист.

Наразі не відомо чи справді "служителів Феміди" замінували чи хтось пожартував.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чоловік "замінував" поліцію через помсту.

"Таким чином нетверезий чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений адміністративний протокол про водіння автотранспорту в стані алкогольного сп'яніння", - сказано у повідомленні поліції