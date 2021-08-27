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27 серпня 2021, 15:16 30

Печерський райсуд міста Києва замінували - адвокат

27 серпня 2021, 15:16 30
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ТГ Ростислава Кравця
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Печерський райсуд міста Києва замінували

.Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал адвоката Ростислава Кравця.

"Печерський райсуд замінували. Вочевидь сьогодні вже нічого розглядати не будуть", - написав юрист.

Наразі не відомо чи справді "служителів Феміди" замінували чи хтось пожартував.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чоловік "замінував" поліцію через помсту.

"Таким чином нетверезий чоловік вирішив помститися поліцейським за недавно складений адміністративний протокол про водіння автотранспорту в стані алкогольного сп'яніння", - сказано у повідомленні поліції

суд Київ мінування адвокат

 
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