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25 серпня 2021, 13:28 35

В ніч на День незалежності у Києві спалили український прапор

25 серпня 2021, 13:28 35
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві в ніч на День Незалежності двоє 12-річних підлітків спалили прапор України у дворі багатоповерхівки Дніпровського району міста

Як передає RegioNews, відео опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

Зазначається, що очевидці події викликали поліцію. По камерах відеоспостереження вдалось встановити особи двох 12-річних підлітків, які здійснили наругу над прапором.

За словами місцевих жителів, вночі у дворі голосно відпочивала компанія людей, які нерідко проводять час на цій локації.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, публічна наруга над державним прапором передбачає покарання у вигляді штрафів чи арешту.

Раніше повідомлялось, що над Києвом на дроні підняли величезний прапор.

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