В ніч на День незалежності у Києві спалили український прапор
У Києві в ніч на День Незалежності двоє 12-річних підлітків спалили прапор України у дворі багатоповерхівки Дніпровського району міста
Як передає RegioNews, відео опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".
Зазначається, що очевидці події викликали поліцію. По камерах відеоспостереження вдалось встановити особи двох 12-річних підлітків, які здійснили наругу над прапором.
За словами місцевих жителів, вночі у дворі голосно відпочивала компанія людей, які нерідко проводять час на цій локації.
Нагадаємо, згідно з українським законодавством, публічна наруга над державним прапором передбачає покарання у вигляді штрафів чи арешту.
Раніше повідомлялось, що над Києвом на дроні підняли величезний прапор.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА