У Києві колишній боксер отримав 7 років за вбивство співробітника Управління держохорони
Печерський районний суд столиці засудив до 7 років позбавлення волі колишнього професійного боксера, який завдав смертельної травми співробітнику Управління державної охорони
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.
У прокуратурі нагадали, що подія сталася вночі 02 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.
Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.
В ході конфлікту, чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в голову, що призвело до внутрішньочерепної травми.
Від отриманої травми потерпілий помер на місці.
Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.
Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.
Суд у січні 2019 року відправив підозрюваного під варту. Невдовзі він вийшов під заставу у 600 тисяч гривень.
У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.
Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі. Столична прокуратура не виключає, що буде оскаржувати вирок.