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19 серпня 2021, 12:11 1421

У Києві колишній боксер отримав 7 років за вбивство співробітника Управління держохорони

19 серпня 2021, 12:11 1421
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Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд столиці засудив до 7 років позбавлення волі колишнього професійного боксера, який завдав смертельної травми співробітнику Управління державної охорони

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що подія сталася вночі 02 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

В ході конфлікту, чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в голову, що призвело до внутрішньочерепної травми.

Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.

Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.

Суд у січні 2019 року відправив підозрюваного під варту. Невдовзі він вийшов під заставу у 600 тисяч гривень.

У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі. Столична прокуратура не виключає, що буде оскаржувати вирок.

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