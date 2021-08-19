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19 августа 2021, 12:11 1443

В Киеве бывший боксер получил 7 лет за убийство сотрудника Управления госохраны

19 августа 2021, 12:11 1443
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Фото из открытых источников
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Печерский районный суд столицы приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего профессионального боксера, который нанес смертельную травму сотруднику Управления государственной охраны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что происшествие произошло ночью 02 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в голову, что привело к внутричерепной травме.

От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер.

Как установлено позже, потерпевший являлся сотрудником Управления государственной охраны.

Суд в январе 2019 года отправил подозреваемого под стражу. Вскоре он вышел под залог в 600 тысяч гривен.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении не признавал.

Во время прений прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы. Столичная прокуратура не исключает, что будет обжаловать приговор.

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