У Києві біля Південного мосту виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на гаражі з авто
У Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі, яка згодом перекинулася на гаражі з припаркованими авто
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Києві.
Було встановлено, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Вогнеборці не гаючи часу приступили до гасіння, а також евакуації автомобілей з гаражів.
"О 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв.м та о 10:01 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Гасіння пожежі значно ускладнювала відсутність поблизу пожежних гідрантів. Саме тому вогнеборцями було організовано постійний підвоз води. На місці події працювали 40 вогнеборців і 10 одиниць техніки.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, днями у столиці вщент вигоріла маршрутка.