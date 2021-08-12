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12 серпня 2021, 11:02 1326

У Києві біля Південного мосту виникла масштабна пожежа, яка перекинулася на гаражі з авто

12 серпня 2021, 11:02 1326
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Фото: ДСНС
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У Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі, яка згодом перекинулася на гаражі з припаркованими авто

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Києві.

Було встановлено, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Вогнеборці не гаючи часу приступили до гасіння, а також евакуації автомобілей з гаражів.

"О 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв.м та о 10:01 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Гасіння пожежі значно ускладнювала відсутність поблизу пожежних гідрантів. Саме тому вогнеборцями було організовано постійний підвоз води. На місці події працювали 40 вогнеборців і 10 одиниць техніки.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, днями у столиці вщент вигоріла маршрутка.

пожежа міст рятувальники ДСНС авто

 
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