У Києві готуються до Дня Незалежності: на Дніпрі відбулась репетиція водного "параду"

Фото: armyinform.com.ua

Катери ВМС України, Державної прикордонної служби, Нацполіції та ДСНС провели на Дніпрі у Києві спільні тренування до ювілею Незалежності

Як передає RegioNews, про це повідомляє Арміяінформ.

Вперше за роки незалежності на річці Дніпро поблизу Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектора безпеки й оборони держави. До тренувань залучені майже 100 осіб особового складу та близько 20 катерів", - йдеться у повідомленні.

Також була відпрацьована висадка груп спеціального призначення та десанту на необладнане узбережжя із залученням швидкісних катерів Willard та БТР-80. Після цього відбулася показова демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи.

Завершиться дійство проходженням буксирів з фонтануванням і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.

Раніше повідомлялось, що до дня Незалежності на Вінничині виростили яблука з тризубом.