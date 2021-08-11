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11 серпня 2021, 16:35 295

У Києві біля церкви засмагала оголена жінка

11 серпня 2021, 16:35 295
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Скріншот з відео
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На столичних Теремках невідома жінка вирішила позасмагати оголеною прямо під Спасо-Преображенським собором Православної церкви України

Про це пише RegioNews з посиланням на відео, яке опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Як видно на ролику, жінка лежить на газоні в одних стрінгах навпроти церкви й не звертає уваги на перехожих.

"Ти подивися, яка зухвала богохульна. Спасо-Преображенський собор ПЦУ. Дамочка в одних стрінгах ловить вітамін D і погляди прихожан", — йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову.

Україна Київ церква жінки Столиця

 
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