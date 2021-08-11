В Киеве возле церкви загорала обнаженная женщина

Скриншот с видео

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео, которое опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Как видно на ролике, женщина лежит на газоне в одних стрингах напротив церкви и не обращает внимания на прохожих.

"Ты посмотри, какая дерзкая богохульная. Спасо-Преображенский собор ПЦУ. Дамочка в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", — говорится в заметке к видео.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову.