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11 серпня 2021, 10:00 327

Стало відомо, коли у Києві знову запрацює швидкісний трамвай

11 серпня 2021, 10:00 327
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Фото з відкритих джерел
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У столиці з 12 серпня відновлюють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна"

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, пише RegioNews.

Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

  • маршрут № 1 - "Станція "Старовокзальна" - Михайлівська Борщагівка";
  • маршрут № 3 - "Станція "Старовокзальна" - станція "Ромена Роллана";
  • тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т - "Михайлівська Борщагівка - Кільцева дорога".

Втім, через ремонт трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.

Нагадаємо, що у Києві з 2 червня не працює швидкісний трамвай. Транспорт не працював через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

Україна Київ транспорт трамвай Столиця

 
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