11:19  11 августа
В Минздраве рассказали, какие послабления введут для вакцинированных во время локдауна
09:24  11 августа
Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко
08:11  11 августа
Сутки в ООС: один военный погиб, еще двое находятся в госпитале
UA | RU
UA | RU
11 августа 2021, 10:00 327

Стало известно, когда в Киеве снова заработает скоростной трамвай

11 августа 2021, 10:00 327
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице с 12 августа восстанавливают движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная"

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет RegioNews.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

  • маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";
  • маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
  • временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Впрочем, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

Напомним, что в Киеве со 2 июня не работает скоростной трамвай. Транспорт не работал из-за Капитального ремонта улицы Борщаговской.

Украина Киев транспорт трамвай Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram