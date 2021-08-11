Стало известно, когда в Киеве снова заработает скоростной трамвай

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В столице с 12 августа восстанавливают движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная"

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет RegioNews.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Впрочем, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

Напомним, что в Киеве со 2 июня не работает скоростной трамвай. Транспорт не работал из-за Капитального ремонта улицы Борщаговской.