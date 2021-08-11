Стало известно, когда в Киеве снова заработает скоростной трамвай
В столице с 12 августа восстанавливают движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная"
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет RegioNews.
Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:
- маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";
- маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
- временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".
Впрочем, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.
Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.
Напомним, что в Киеве со 2 июня не работает скоростной трамвай. Транспорт не работал из-за Капитального ремонта улицы Борщаговской.
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