Дрифт на Софийской площади Киева, в одном из авто была популярная певица

Фото из открытых источников

В одном из двух автомобилей, которые устроили дрифт в центре Киева на Софийской площади, была певица Alyona Alyona (настоящее имя-Алена Савраненко).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН

Певица отметила, что утро начинается не с кофе.

Позже артистка эмоционально прокомментировала поездку в авто, которое дрифтувало. Ролик, на котором Alyona Alyona зазнята в авто после поездки.

"Ну и страшно, это офигенно. Классно, мне кажется, не успеваешь ничего понять, что произошло...", – сказала певица.

Напомним, что в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали два авто.

Съемка не была санкционированной, из-за дрифта площадь загрязнена рисунками шин авто, поэтому местные власти обратились в полицию.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

В Украине за хулиганство, совершенное без применения оружия, грозит штраф или до пяти лет лишения/ограничения свободы.