У Києві прощаються з експрем'єром Марчуком

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Сьогодні, 7 серпня, у столиці проходить церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром України і першим головою Служби безпеки Євгеном Марчуком

Про це пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL.

На пам'ять про Марчука учасникам роздавали газету "День" із некрологом та описом його життя.

На прощанні були помічені вінки від президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів. На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, ексміністерка освіти Лілія Гриневич і ексміністр юстиції Олександр Лавринович.

Його поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що Марчук помер у четвер, 5 серпня, на 81-му році життя. Причиною стала коронавірусна хвороба, що загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.