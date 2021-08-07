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В Киеве прощаются с экс-премьером Марчуком
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07 августа 2021, 12:57 92

В Киеве прощаются с экс-премьером Марчуком

07 августа 2021, 12:57 92
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 7 августа, в столице проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Украины и первым главой Службы безопасности Евгением Марчуком

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL.

На память о Марчуке участникам раздавали газету "День" с некрологом и описанием его жизни.

На прощании были замечены венки от президента Владимира Зеленского, Верховной Рады и Кабинета министров. На мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-министр образования Лилия Гриневич и экс-министр юстиции Александр Лавринович.

Его похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, что Марчук умер в четверг, 5 августа, на 81-м году жизни. Причиной стала коронавирусная болезнь, которая обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

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