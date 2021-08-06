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06 августа 2021, 14:52 420

Решение об отставке главы полиции Киева Крищенко не принято - глава Нацполіції

06 августа 2021, 14:52 420
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Фото из открытых источников
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Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает исполнять обязанности руководителя, решение о его отставке не принималось

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", - отметил он, фактически подтвердив написание Крищенко заявления об отставке

При этом Клименко напомнил, что решение об увольнении заместителя главы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.

По данным издания, Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, тогда как ранее делал это постоянно.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко решил покинуть свой пост, и написал заявление об увольнении. В пресс-службе столичной полции отставку Крищенко опровергли

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