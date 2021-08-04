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04 серпня 2021, 15:00 19

Названо причину зникнення прокатних велосипедів на столичній Троєщині

04 серпня 2021, 15:00 19
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Сервіс прокату Bikenow заявив про повну заборону паркування велосипедів на Троєщині

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку сервісу.

Причина – часті крадіжки двоколісного транспорту.

"Тенденція крадіжок велосипедів тут набула загрозливого масштабу. Якщо у першу половину літа це ще були поодинокі випадки, на які ми намагалися вчасно реагувати, і навіть за допомогою поліції нам вдавалося повертати деякі велосипеди, то останній місяць ситуація швидко розвинулася до жахливої. Навіть часткові обмеження зон парковки не допомогли, велосипеди продовжили зникати", – йдеться у повідомленні.

Сервіс вибачився перед постійними клієнтами-мешканцями району, однак його представники констатували, що збереження ситуації "загрожувало подальшому існуванню сервісу взагалі".

Нагадаємо, що усі прокатники у Києві обмежили швидкість електросамокатів до 20 км\год

крадіжка паркування Обмеження прокат велосипедні доріжки

 
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