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04 августа 2021, 15:00 7

Названа причина исчезновения прокатных велосипедов на столичной Троещине

04 августа 2021, 15:00 7
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Сервис проката Bikenow заявил о полном запрете парковки велосипедов на Троещине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу сервиса.

Причина – частые кражи двухколесного транспорта.

"Тенденция краж велосипедов здесь приобрела угрожающий масштаб. Если в первой половине лета это были еще единичные случаи, на которые мы старались вовремя реагировать, и даже с помощью полиции нам удавалось возвращать некоторые велосипеды, то в последний месяц ситуация быстро развилась до ужасной. Даже частичные ограничения зон парковки не помогли, велосипеды продолжили исчезать", – говорится в сообщении.

Сервис извинился перед постоянными клиентами-жителями района, однако его представители констатировали, что сохранение ситуации "ставило под угрозу дальнейшее существование сервиса вообще".

Напомним, что все прокатчики в Киеве ограничили скорость электросамокатов до 20 км\ч

кража парковка Ограничение прокат велосипедные дорожки

 
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