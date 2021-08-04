Названа причина исчезновения прокатных велосипедов на столичной Троещине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу сервиса.

Причина – частые кражи двухколесного транспорта.

"Тенденция краж велосипедов здесь приобрела угрожающий масштаб. Если в первой половине лета это были еще единичные случаи, на которые мы старались вовремя реагировать, и даже с помощью полиции нам удавалось возвращать некоторые велосипеды, то в последний месяц ситуация быстро развилась до ужасной. Даже частичные ограничения зон парковки не помогли, велосипеды продолжили исчезать", – говорится в сообщении.

Сервис извинился перед постоянными клиентами-жителями района, однако его представители констатировали, что сохранение ситуации "ставило под угрозу дальнейшее существование сервиса вообще".

Напомним, что все прокатчики в Киеве ограничили скорость электросамокатов до 20 км\ч