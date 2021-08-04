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04 серпня 2021, 14:16 353

У Києві на Куренівці горять склади

04 серпня 2021, 14:16 353
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Фото: Facebook
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В Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа в складських приміщеннях. Рятувальники локалізують займання на площі 1200 кв.м.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС м. Києва.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі, розміром 45х12 м.

Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв.м. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів", - йдеться у повідомленні.

Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі. Крім того, здійснюється постійний підвіз води.

Для гасіння пожежі залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 осіб.

Раніше повідомлялось, що у Києві трапився інцидент - чоловік влаштував підпал кафе, в якому йому не сподобалось обслуговування персоналом. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

пожежа ДСНС склади Київ рятувальники

 
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