У Києві на Куренівці горять склади

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В Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа в складських приміщеннях. Рятувальники локалізують займання на площі 1200 кв.м.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС м. Києва.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі, розміром 45х12 м.

Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв.м. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів", - йдеться у повідомленні.

Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі. Крім того, здійснюється постійний підвіз води.

Для гасіння пожежі залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 осіб.

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