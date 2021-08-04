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04 августа 2021, 14:16 337

В Киеве на Куреневке горят склады

04 августа 2021, 14:16 337
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Фото: Facebook
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В Оболонском районе столицы произошел масштабный пожар в складских помещениях. Спасатели локализуют возгорание на площади 1200 кв. м.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС г. Киева.

Спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном складском здании, размером 45х12 м.

Сейчас продолжается локализация пожара на площади 1200 кв. м. Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов", - говорится в сообщении.

Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды.

Для тушения пожара привлечены 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел инцидент - мужчина устроил поджог кафе, в котором ему не понравилось обслуживание персоналом. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

пожар ГСЧС склады Киев спасатели

 
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