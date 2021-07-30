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30 июля 2021, 15:49 1895

В Киеве задержали мужчину, разбившего стеклянный мост

30 июля 2021, 15:49 1895
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Фото из открытых источников
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Киевские полицейские задержали мужчину за повреждение стеклянных сооружений на пешеходно-велосипедном мосту

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, злоумышленника задержали в одном из хостелов столицы, пишет RegioNews.

Полицейским мужчина объяснил, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, накануне в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск мужчина повредил два информационно-макетных стекла.

Украина Киев

 
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