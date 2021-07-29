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29 липня 2021, 15:59 6060

У Києві розтрощили скляний міст

29 липня 2021, 15:59 6060
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Фото: КМДА
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У Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз пошкоджено два інформаційно-макетних скла

Як повідомили у Київській міськдержадміністрації, виявили це працівники КП "Київавтошляхміст" сьогодні зранку під час щоденних робіт з утримання споруди, пише RegioNews.

"Звертаємо увагу, що йдеться саме про інформаційно-макетне скло, а не про скло на мостовому полотні. Тобто пошкоджене скло має виключно інформативний зміст і не є конструктивними частинами мосту", - зауважили у КМДА.

Зазначається, що КП "Київавтошляхміст" звернулося у поліцію для розслідування інциденту. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вандала зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту. Відео передали правоохоронцям.

Нагадаємо, нещодавно на мосту Патона знову прорвало трубу.

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