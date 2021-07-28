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28 липня 2021, 18:19 166

Ексдиректора зернової корпорації підозрюється у розтраті майже 15 млн держкоштів

28 липня 2021, 18:19 166
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Фото: СБУ
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СБУ разом з НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Ексдиректор філії держпідприємства підозрюється у розтраті майже 15 млн бюджетних гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, посадовець організував корупційний механізм одержання грошей на продажі агропродукції.

Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області.

зерно гроші бюджет корупція підприємство

 
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