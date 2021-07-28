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28 июля 2021, 18:19 229

Экс-директор зерновой корпорации подозревается в растрате почти 15 млн госсредств

28 июля 2021, 18:19 229
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Фото: СБУ
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СБУ вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Экс-директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции.

Участники сделки незаконно отчуждали 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры", - говорится в сообщении.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и. о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.

зерно деньги бюджет коррупция предприятие

 
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