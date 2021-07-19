Станція метро "Берестейська" запрацювала

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Про це пише Regionews з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Берестейська" відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!",- зазначається у повідомленні

Перед цим було поновлено роботу станції "Академмістечко", вестибюлю якої зачиняли через потрапляння води в касову залу станції.

Нагадаємо, що сьогодні Київ накрила потужна злива з градом. Внаслідок зливи затопило двори будинків, закриті, зокрема станція "Берестейська", заблокований вихід з метро "Академмістечко".