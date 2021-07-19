Станция метро "Берестейская" заработала

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

"Станция" Берестейская " открыта для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!",- отмечается в сообщении

Перед этим была возобновлена работа станции "Академгородок", вестибюль которой закрывали из-за попадания воды в кассовый зал станции.

Напомним, что сегодня Киев накрыла мощная ливень с градом. В результате ливня затопило дворы домов закрыты, в том числе станция "Брестская", заблокирован выход из метро "Академгородок".