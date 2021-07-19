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19 липня 2021, 12:45 2715

Станцію метро "Берестейська" у Києві зачинили

19 липня 2021, 12:45 2715
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Фото з відкритих джерел
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Станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

Уточнюється, що станцію зачинили через потрапляння води в касову залу станції.

"На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково",

Нагадаємо, що 15 липня у столиці зупинилися потяги на "червоній гілці" метро, оскільки людина потрапила під потяг

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