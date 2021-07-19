Станцію метро "Берестейська" у Києві зачинили
Станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин.
Про це пише Regionews з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".
Уточнюється, що станцію зачинили через потрапляння води в касову залу станції.
"На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково",
Нагадаємо, що 15 липня у столиці зупинилися потяги на "червоній гілці" метро, оскільки людина потрапила під потяг
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