Станцию метро "Берестейская" в Киеве закрыли
Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".
Уточняется, что станцию закрыли из-за попадания воды в кассовый зал станции.
"На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно",
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