08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
14:35  19 июля
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
12:54  19 июля
Умер военный, который 15 июля получил 80% ожогов тела на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 июля 2021, 12:45 2732

Станцию метро "Берестейская" в Киеве закрыли

19 июля 2021, 12:45 2732
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Станция "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

Уточняется, что станцию закрыли из-за попадания воды в кассовый зал станции.

"На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно",

Напомним, что 15 июля в столице остановились поезда на "красной ветке" метро поскольку человек попал под поезд

метро Киев вода поезд станция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram