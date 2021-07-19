У КМДА назвали умову здачі в оренду частини Житнього ринку

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Столична влада вирішила здати в оренду частину Житнього ринку за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, облаштований за сучасними умовами.

Про це пише Regionews з посиланням на Департаменті підприємництва та розвитку промисловост Київської міської державної адміністрації

В Департаменті підкреслили, що Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році. І сьогодні, після понад 40 років експлуатації, потребує капітальної реконструкції.

"Головна вимога до орендаря – на першому поверсі Житнього ринку має працювати ринок для традиційної торгівлі продуктами харчування. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця. Друга важлива річ – потенційний орендар буде визначений через аукціон Prozorro за принципом найбільшої ставки, яка поповнить бюджет столиці. Крім того, задача орендаря – залучити інвестиції на реконструкцію приміщення ринку", – зазначили в Департаменті підприємництва та розвитку промисловості.

Водночас біля будівлі КМДА відбувається акція протесту проти планів столичних чиновників. Протестувальники заявляють, що ринок планують віддати під ресторани та кафе.

Нагадаємо, що у квітні біля КМДА мітингували ФОПи, які вимагали тоді скасування продовження локдауну