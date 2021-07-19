08:31  19 липня
В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків
14:35  19 липня
Київ накрила потужна злива: зачинено станцію метро, затопило двори
12:54  19 липня
Помер військовий, який 15 липня отримав 80% опіків тіла на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 липня 2021, 11:08 105

У КМДА назвали умову здачі в оренду частини Житнього ринку

19 липня 2021, 11:08 105
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Столична влада вирішила здати в оренду частину Житнього ринку за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, облаштований за сучасними умовами.

Про це пише Regionews з посиланням на Департаменті підприємництва та розвитку промисловост Київської міської державної адміністрації

В Департаменті підкреслили, що Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році. І сьогодні, після понад 40 років експлуатації, потребує капітальної реконструкції.

"Головна вимога до орендаря – на першому поверсі Житнього ринку має працювати ринок для традиційної торгівлі продуктами харчування. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця. Друга важлива річ – потенційний орендар буде визначений через аукціон Prozorro за принципом найбільшої ставки, яка поповнить бюджет столиці. Крім того, задача орендаря – залучити інвестиції на реконструкцію приміщення ринку", – зазначили в Департаменті підприємництва та розвитку промисловості.

Водночас біля будівлі КМДА відбувається акція протесту проти планів столичних чиновників. Протестувальники заявляють, що ринок планують віддати під ресторани та кафе.

Нагадаємо, що у квітні біля КМДА мітингували ФОПи, які вимагали тоді скасування продовження локдауну

КМДА ринок оренда Prozorro торговля

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram