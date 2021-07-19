В КГГА назвали условие сдачи в аренду части Житнего рынка

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Столичные власти решили сдать в аренду часть Житнего рынка при условии, что на первом этаже останется традиционный продуктовый рынок, обустроенный по современным условиям.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на департаменте предпринимательства и развития промышленности Киевской городской государственной администрации

В Департаменте подчеркнули, что Житний рынок на Подоле – один из старейших рынков столицы. Нынешнее его помещение было построено в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, нуждается в капитальной реконструкции.

"Главное требование к арендатору – на первом этаже Житнего рынка должен работать рынок для традиционной торговли продуктами питания. Должны быть обустроены современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места. Вторая важная вещь – потенциальный арендатор будет определен через аукцион Prozorro по принципу наибольшей ставки, которая пополнит бюджет столицы. Кроме того, задача арендатора – привлечь инвестиции на реконструкцию помещения рынка", – отметили в Департаменте предпринимательства и развития промышленности.

В то же время у здания КГГА проходит акция протеста против планов столичных чиновников. Протестующие заявляют, что рынок планируют отдать под рестораны и кафе

Напомним, что в апреле у КГГА митинговали ФОПы, которые требовали тогда отмены продолжение локдауна