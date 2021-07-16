У Києві безпечно купатися на трьох пляжах
У п'ятницю, 16 липня, заборонено купання на київському пляжі "Веселка". На трьох столичних пляжах дозволено купання без обмежень.
Про це пише Regionews з посиланням на комунальне предрприятие "Плесо"
Як зазначається у повідомленні, купання без обмежень дозволено на пляжах "Вербне"," Пуща-Водиця "та"Галерний".
При цьому на десяти пляжах купатися київська влада не рекомендує. Йдеться, зокрема про пляжі На озері Тельбін, Молодіжний, Золотий, Центральний
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