У Києві безпечно купатися на трьох пляжах

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У п'ятницю, 16 липня, заборонено купання на київському пляжі "Веселка". На трьох столичних пляжах дозволено купання без обмежень.

Про це пише Regionews з посиланням на комунальне предрприятие "Плесо"

Як зазначається у повідомленні, купання без обмежень дозволено на пляжах "Вербне"," Пуща-Водиця "та"Галерний".

При цьому на десяти пляжах купатися київська влада не рекомендує. Йдеться, зокрема про пляжі На озері Тельбін, Молодіжний, Золотий, Центральний

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що всі 14 комунальних пляж Києва готові до літнього сезону